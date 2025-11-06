سفر پادشاه تایلند به چین طی هفتههای آتی
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پادشاه تایلند به چین میرود.
وزارت خارجه چین امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که «ماها واجیرالونگکورن»،پادشاه تایلند، ، از ۱۳ تا ۱۷ نوامبر به چین سفر خواهد کرد.
این اولین سفر یک پادشاه تایلندی از زمان برقراری روابط دیپلماتیک در سال ۱۹۷۵ است.
«مائو نینگ»، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک نشست خبری گفت: «این سفر که به دعوت شی جین پینگ، رئیس جمهور چین انجام میشود، همزمان با پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دوجانبه است.»