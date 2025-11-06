طوفان در اندونزی دستکم ۲۴۱ کشته بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وقوع طوفان در فیلیپین صدها کشته و مفقود برجای گذاشت.

رئیس جمهور فیلیپین، پس از آنکه طوفان کالماگویی حداقل ۲۴۱ کشته یا مفقود بر جای گذاشت، وضعیت اضطراری اعلام کرد.

جزیره سبو بیشترین تلفات را متحمل شد و ۳۹ نفر بر اثر غرق شدن یا ریزش آوار جان باختند، در حالی که یک مورد مرگ در جزیره همسایه، بوهول، گزارش شده است.

با ادامه یافتن اطلاعات از تلاش‌های امدادی، آمار تلفات به شدت افزایش یافته است.

