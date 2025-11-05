پوتین:
روسیه از معاهده جامع منع آزمایشهای هستهای خارج نمیشود
رئیسجمهوری روسیه، اعلام کرد که کشورش قصد ندارد از معاهده جامع منع آزمایشهای هستهای خارج شود.
به گزارش ایلنا، «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه، اعلام کرد که کشورش قصد ندارد از معاهده جامع منع آزمایشهای هستهای خارج شود.
وی در عین حال تأکید کرد که مسکو هشدار داده است در صورت اقدام برخی کشورها به انجام آزمایشهای هستهای، اقدامهای متقابل اتخاذ خواهد کرد.
پوتین همچنین دستور داد تا در مقر شورای امنیت روسیه، جمعآوری اطلاعات و تحلیل آنها انجام شده و پیشنهادهایی برای آغاز احتمالی آمادهسازی آزمایشهای هستهای ارائه شود.
پوتین پیش از این، اعلام کرده بود که روسیه موشک کروز «بورویستنیک» با موتور هستهای را آزمایش کرده که توانایی حمل کلاهک هستهای دارد و این اقدام با هدف تقویت ظرفیتهای دفاعی کشور انجام شده است.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا در تاریخ ۳۰ اکتبر اعلام کرده بود که دستور داده است پنتاگون «برای برقراری توازن با سایر کشورها» آزمایش سلاحهای هستهای آمریکا را فوراً آغاز کند.