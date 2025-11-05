به گزارش ایلنا، فرماندهی عملیات تهاجمی هوایی آمریکا اعلام کرد که این کشور امروز -چهارشنبه- یک موشک قاره‌پیمای «مینوتمن-۳» بدون کلاهک را با موفقیت آزمایش کرد.

این موشک که به‌عنوان «سنگ‌بنای دفاع ملی آمریکا» توصیف شده است، ساعت یک و ۳۵ دقیقه بامداد به وقت محلی از پایگاه هوایی «وندنبرگ» در ایالت کالیفرنیا، پرتاب شد. این آزمایش با عنوان جی‌تی ۲۵۴ انجام گرفت.

سرهنگ دوم «کری ری» فرمانده اسکادران آزمایش پروازی ۵۷۶، گفت: «جی‌تی ۲۵۴ صرفاً یک پرتاب نیست، بلکه ارزیابی جامعی برای تأیید و اعتبارسنجی توان سامانه موشک‌های قاره‌پیما در انجام مأموریت حیاتی خود، به شمار می‌رود. داده‌های گردآوری‌شده در این آزمایش برای اطمینان از تداوم دقت و قابلیت اطمینان این سامانه حیاتی است».

این موشک پس از طی حدود شش هزار و ۷۰۰ کیلومتر در محدوده آزمایش سامانه دفاع موشکی در منطقه «آتول کوواجالین» واقع در جزایر مارشال فرود آمد. برد کلی موشک‌های مینوتمن-۳ حدود ۹ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است.

سرهنگ «داستین هارمون» فرمانده گروه آزمایش و ارزیابی ۳۷۷، اظهار داشت که این آزمایش «قابلیت اطمینان، انطباق‌پذیری و ساختار ماژولار» این سامانه تسلیحاتی را تأیید کرد.

فرماندهی عملیات تهاجمی نیروی هوایی آمریکا همچنین اعلام کرد که این کشور در حال نوسازی موشک‌های قاره‌پیمای خود با یک سامانه جدید است، ولی حفظ آمادگی رزمی ناوگان فعلی مینوتمن-۳ همچنان اولویت اصلی باقی می‌ماند.

انتهای پیام/