خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی شهرداری غزه:

بحران آب در غزه به سطحی فاجعه‌بار رسیده است

بحران آب در غزه به سطحی فاجعه‌بار رسیده است
کد خبر : 1710120
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی شهرداری غزه اعلام کرد که بحران آب در این منطقه به «سطحی فاجعه‌بار» رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «حسنی مهنا» سخنگوی شهرداری غزه اعلام کرد که بحران آب در این منطقه به «سطحی فاجعه‌بار» رسیده است.

وی تصریح کرد که کمبودهای فاجعه‌بار به‌دلیل تخریب گسترده شبکه‌های آبرسانی، چاه‌ها و تأسیسات آب‌شیرین‌کن بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به‌وجود آمده است.

مهنا افزود که میزان آبی که در حال حاضر به غزه می‌رسد، از ۱۵ درصد نیاز واقعی روزانه آن فراتر نمی‌رود.

وی همچنین گفت که تنها ۱۷ چاه از مجموع ۸۸ چاه فعال هستند و تأسیسات مرکزی آب‌شیرین‌کن به‌طور کامل از کار افتاده است. 

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ