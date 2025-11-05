سخنگوی شهرداری غزه:
بحران آب در غزه به سطحی فاجعهبار رسیده است
سخنگوی شهرداری غزه اعلام کرد که بحران آب در این منطقه به «سطحی فاجعهبار» رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «حسنی مهنا» سخنگوی شهرداری غزه اعلام کرد که بحران آب در این منطقه به «سطحی فاجعهبار» رسیده است.
وی تصریح کرد که کمبودهای فاجعهبار بهدلیل تخریب گسترده شبکههای آبرسانی، چاهها و تأسیسات آبشیرینکن بر اثر حملات رژیم صهیونیستی بهوجود آمده است.
مهنا افزود که میزان آبی که در حال حاضر به غزه میرسد، از ۱۵ درصد نیاز واقعی روزانه آن فراتر نمیرود.
وی همچنین گفت که تنها ۱۷ چاه از مجموع ۸۸ چاه فعال هستند و تأسیسات مرکزی آبشیرینکن بهطور کامل از کار افتاده است.