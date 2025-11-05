جوانان عراقی طعمه وعدههای روسیه در جنگ اوکراین!
شبکههای اجتماعی و کانالهای تلگرامی در عراق با وعده حقوق ماهانه و گذرنامه روسی، شماری از جوانان این کشور را به پیوستن به نیروهای روس در اوکراین جذب کردهاند؛ خانوادهها اما از ناپدید شدن و احتمال مرگ فرزندانشان نگراناند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمد عماد، جوان ۲۴ ساله عراقی، حدود شش ماه پیش آخرین ویدئوی خود را در تیکتاک منتشر کرد؛ او را در یونیفورم نظامی در یک میدان باز که از آن دود بلند میشد، نشان میداد و زیر ویدئو نوشت «با دعای شما!». از آن زمان خانوادهاش هیچ خبری از او ندارند و روایتهای متناقضی درباره سرنوشتش مطرح شده است؛ از اسارت و مجروحیت تا کشته شدن بر اثر حمله پهپادی.
بر اساس گزارشها، گروهی از جوانان عراقی با وعده حقوق ماهانه حدود ۲۸۰۰ دلار و دریافت گذرنامه روسی به روسیه سفر کردهاند تا به ارتش این کشور بپیوندند. کانالهای تلگرامی و حسابهای تیکتاک در عراق ادعا میکنند روند اخذ ویزا، هزینه بلیت و هماهنگیها را انجام میدهند و اصطلاحات نظامی روسی را برای آموزش و ارتباط در میدان جنگ منتشر میکنند.
خانوادهها که در شبکههای اجتماعی به دنبال ردپای فرزندان مفقودشان هستند، همچنان با اطلاعات متناقض و فقدان پاسخ رسمی مواجهاند و نگرانی شدیدی دارند. برخی از بازگشتهها اعلام کردهاند که میتوانند ماهانه حدود ۲۵۰۰ دلار به خانواده خود بفرستند؛ رقمی وسوسهکننده در عراق، اما با خطر بسیار بالای مرگ و مجروحیت همراه است.
مقامات عراق بارها هشدار دادهاند که شهروندان در هیچ نزاع خارجی، از جمله جنگ اوکراین، شرکت نکنند و هرگونه جذب یا قاچاق افراد برای این منظور تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد. خانوادهها نیز خواستار روشن شدن سرنوشت ناپدیدشدگان هستند.