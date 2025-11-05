به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه، گفت که کشورش به جست‌وجوی راه‌هایی برای حل مناقشه در اوکراین ادامه خواهد داد.

فیدان خاطرنشان کرد که تلاش‌های صلح باید واقعیت‌ها و منافع طرفین درگیر را در نظر بگیرد.

وزیرخارجه ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی در «هلسینکی» پس از گفت‌وگو با «الینا ولتونن» همتای فنلاندی خود، گفت: «ما متقاعد شده‌ایم که تنها از طریق ابزارهای دیپلماتیک می‌توانیم به صلحی عادلانه و پایدار دست یابیم. مشکلاتی که (در این مسیر) وجود دارد، موضع قاطع ما را در حمایت از دست‌یابی به صلح از طریق گفت‌وگو و مذاکره تغییر نخواهد داد».

دیپلمات ارشد ترکیه افزود:‌«بسیار مهم است که اطمینان حاصل شود که این تلاش‌ها باید مبتنی بر یک رویکرد واقع‌بینانه، منعکس کننده منافع طرفین و مطابق با پویایی وضعیت در خط مقدم و وضعیت فعلی امور باشد».

