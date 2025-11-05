خبرگزاری کار ایران
تلاش‌های صلح اوکراین باید مطابق واقعیت‌ها و منافع طرفین باشد

تلاش‌های صلح اوکراین باید مطابق واقعیت‌ها و منافع طرفین باشد
کد خبر : 1710101
وزیرخارجه ترکیه گفت که تلاش‌های صلح در اوکراین باید مطابق با واقعیت‌ها و منافع طرفین باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه، گفت که کشورش به جست‌وجوی راه‌هایی برای حل مناقشه در اوکراین ادامه خواهد داد.

فیدان خاطرنشان کرد که تلاش‌های صلح باید واقعیت‌ها و منافع طرفین درگیر را در نظر بگیرد.

وزیرخارجه ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی در «هلسینکی»  پس از گفت‌وگو با «الینا ولتونن» همتای فنلاندی خود، گفت: «ما متقاعد شده‌ایم که تنها از طریق ابزارهای دیپلماتیک می‌توانیم به صلحی عادلانه و پایدار دست یابیم. مشکلاتی که (در این مسیر) وجود دارد، موضع قاطع ما را در حمایت از دست‌یابی به صلح از طریق گفت‌وگو و مذاکره تغییر نخواهد داد».

دیپلمات ارشد ترکیه افزود:‌«بسیار مهم است که اطمینان حاصل شود که این تلاش‌ها باید مبتنی بر یک رویکرد واقع‌بینانه، منعکس کننده منافع طرفین و مطابق با پویایی وضعیت در خط مقدم و وضعیت فعلی امور باشد».

 

