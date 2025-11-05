خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شمار شهدای جنگ غزه به ۶۸ هزار و ۸۷۵ نفر رسید

شمار شهدای جنگ غزه به ۶۸ هزار و ۸۷۵ نفر رسید
کد خبر : 1710055
لینک کوتاه کپی شد.

منابع بیمارستانی غزه خبر دادند که شمار شهدای جنگ به ۶۸ هزار و ۸۷۵ نفر رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ‌منابع بیمارستانی غزه خبر دادند که شمار شهدای جنگ به ۶۸ هزار و ۸۷۵ نفر رسید. 

منابع بیمارستانی فلسطین از افزایش تعداد شهدای جنگ غزه به ۶۸ هزار و ۸۷۵ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۰ هزار و ۶۷۹ نفر خبر دادند.

در بیانیه وزارت بهداشت فلسطین آمده است تعدادی از قربانیان همچنان زیر آوار یا در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی به دلیل حملات و تخریب گسترده قادر به رسیدن به آنان نیستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ