شمار شهدای جنگ غزه به ۶۸ هزار و ۸۷۵ نفر رسید
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع بیمارستانی غزه خبر دادند که شمار شهدای جنگ به ۶۸ هزار و ۸۷۵ نفر رسید.
منابع بیمارستانی فلسطین از افزایش تعداد شهدای جنگ غزه به ۶۸ هزار و ۸۷۵ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۰ هزار و ۶۷۹ نفر خبر دادند.
در بیانیه وزارت بهداشت فلسطین آمده است تعدادی از قربانیان همچنان زیر آوار یا در خیابانها باقی ماندهاند و تیمهای امدادی به دلیل حملات و تخریب گسترده قادر به رسیدن به آنان نیستند.