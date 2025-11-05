شمار شهدای جنگ غزه به ۶۸ هزار و ۸۷۵ نفر رسید

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ‌منابع بیمارستانی غزه خبر دادند که شمار شهدای جنگ به ۶۸ هزار و ۸۷۵ نفر رسید.

منابع بیمارستانی فلسطین از افزایش تعداد شهدای جنگ غزه به ۶۸ هزار و ۸۷۵ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۰ هزار و ۶۷۹ نفر خبر دادند.

در بیانیه وزارت بهداشت فلسطین آمده است تعدادی از قربانیان همچنان زیر آوار یا در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی به دلیل حملات و تخریب گسترده قادر به رسیدن به آنان نیستند.

