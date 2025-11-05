به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «یسرائیل کاتز»، وزیرجنگ رژیم صهیونیستی، امروز -چهارشنبه- گفت که این رژیم، اقدامات جنایتکارانه خود را تا زمانی که حماس به طور کامل خلع سلاح شود متوقف نمی‌کن.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی گزافه مدعی شد: «ما به بازگرداندن اجساد تمامی اسرایی که در نوار غزه بودند پایبندیم و به کارمان تا زمانی که این ماموریت پایان یابدو تا زمانی که حماس درنوار غزه خلع سلاح نشود فعالیت خود را متوقف نمی‌کنیم».

مقام صهیونیست همچنین مدعی شد که سیاست اسرائیل در نوار غزه واضح است، نیروهای ما برای نابودی تونل‌ها و نیروهای حماس، بدون هیچ محدودیتی در چهارچوب منطقه زرد که تحت کنترل این رژیم است عملیات‌های جنایتکارانه انجام می‌دهندو هدف آنها بازگرداندن اجساد تمامی اسرا و خلع سلاح حماس و غزه است.

انتهای پیام/