رژیم صهیونیستی پیکر ۱۵ شهید فلسطینی را تحویل داد
مقامات بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند که پیکر ۱۵ شهید فلسطینی را از رژیم صهیونیستی تحویل گرفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، بیمارستانهای غزه اعلام کردند که پیکر ۱۵ شهید فلسطینی را از رژیم صهیونیستی تحویل گرفتند.
با اعلام این این خبر از سوی مقامات بیمارستان ناصر، شمار پیکرهای شهدای فلسطینی تحویل گرفته شده از رژیم صهیونیستی به ۲۸۵ نفر رسید.
حماس نیز تاکنون جسد ۲۱ اسیر فلسطینی را تحت توافق آتشبس که ازتاریخ دهم اکتبر آغاز شده بازگردانده است.