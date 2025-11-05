واکنش کرملین به انتخاب ممدانی بهعنوان شهردار نیویورک
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، در پاسخ به سوالی از خبرگزاری تاس گفت که بعید است انتخاب «زهران ممدانی»، به عنوان شهردار نیویورک هیچ تاثیری بر گفتوگوهای اوکراین داشته باشد.
پیش از این، واشنگتن پست گزارش داده بود که ممدانی و ترامپ ممکن است در آینده با هم اختلاف نظر داشته باشند.
پسکوف در پاسخ به این سوال که آیا انتخاب ممدانی میتواند بر مسیر سیاست خارجی آمریکا، از جمله در مورد حل و فصل اوکراین، تأثیر بگذارد، گفت: «ما معتقد نیستیم که این مسائل به هیچ وجه به هم مرتبط باشند. این یک امر داخلی ایالات متحده است.»