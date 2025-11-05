خبرگزاری کار ایران
انتقاد ریابکوف از فعالیت نظامی غیرموجه آمریکا اطراف ونزوئلا

دیپلمات ارشد روسیه، اقدامات نظامی ایالات متحده اطراف ونزوئلا را غیرموجه دانست و از آن انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  «سرگئی ریابکوف» معاون وزیرخارجه روسیه در جمع خبرنگاران گفت که اقدامات نظامی ایالات متحده در نزدیکی ونزوئلا  غیر موجه است.

ریابکوف اشاره کرد: «ما در همبستگی با ونزئلا هستیم، باورد داریم که  افزایش اقدامات نظامی  ایالات متحده در جنوب کارائیب و فراتر از آن فضایی از افزاش تنش ایجاد می‌کند و  این تنها ایالات متحده است که باید در این مورد سرزنش شود». 

وی اظهار داشت: «ونزوئلا حدکثر تلاش خود را  برای پایان دادن به قاچاق مواد مخدر در منطقه انجام می‌دهد».

دیپلمات ارشد روس افزود: «ما در این مورد به گزارش‌های مرتبط از سوی دفتر سازمان ملل متحد درباره مواد مخدر و جنایت اشاره می‌کنیم، پیشتر  وزارت خارجه ایالات متحده اعتراف کرد که اساسا ونزوئلا هیچ ارتباطی با این به اصطلاح کارتل‌های مواد مخدر ندارد».

 

 

