بلژیک مقام سابق اتحادیه اروپا را به پولشویی متهم کرد
دادگاهی در بلژیک، کمیسر سابق اتحادیه اروپا را به پولشویی متهم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه لو سوار گزارش داد که دادگاهی در بلژیک، «دیدیه ریندرز»، کمیسر سابق دادگستری اروپا، که وظیفه نظارت بر تلاش‌ها برای مسدود کردن دارایی‌های دولتی روسیه را بر عهده داشت، به پولشویی متهم کرده است.

اتهامات پولشویی و سایر جرائم، پس از بازجویی در ۱۶ اکتبر علیه ریندرز مطرح شد.

 در همین حال، «برنادت پرینیون» همسر وی که قاضی افتخاری دادگاه تجدیدنظر «لیژ» است  هنوز متهم نشده، اگرچه تحقیقات علیه او نیز در حال انجام است.

 وکلای ریندرز با استناد به اصل برائت و محرمانه بودن تحقیقات، از اظهار نظر خودداری کردند.

 

