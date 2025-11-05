۳۱ کشته و مصدوم درپی برخورد دو قطار در هند
در پی برخورد دو قطار در هند، ۱۱ تن کشته و ۲۰ تن مجروح شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقامات محلی هند امروز -چهارشنبه- اعلام کردند شما تلفات برخورد دو قطار در یکی از ایالت های مرکزی این کشور، به ۱۱ تن رسید.
بر اساس بیانیهای که از سوی راه آهن هند منتشر شد، شمار کشته شگان این حادثه به ۱۱ تن رسید در حالیکه ۲۰ نفر در این حادثه مصدوم شدند.
به گفته مقامات، تحقیقات در باره علت این حادثه صورت خواهد گرفت.
روز گذشته، در ایالت «بیلاسپور» یک قطار مسافربری با یک قطار باری برخورد کرده بود.