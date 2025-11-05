پیشرفتی در از سرگیری پرواز مستقیم روسیه-آمریکا حاصل نشده است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیرخارجه روسیه، در جمع خبرنگاران گفت که مسئله از سرگیری پروازهای مستقیم میان روسیه و ایالات متحده، کماکان در دستور کار است اما تاکنون پیشرفتی در آن حاصل نشده است.

ریابکوف اشاره کرد:‌ «در حقیقت ما درخواست از سرگیری پروازهای مستقیم میان روسیه و ایالات متحده را داشتیم. متاسفانه پیشرفت لازم تاکنون به دست نیامده است اما ما این موضوع را از دستور کار خارج نمی‌کنیم و به کار بر روی آن ادامه می‌دهیم».

به گفته دیپلمات ارشد روسیه، مسکو از تحولات مثبت مربوط به برداشتن محدودیت‌ها بر «بلوایا»، خطوط هوایی ملی بلاروس رضایت دارد.

