ریابکوف:

پیشرفتی در از سرگیری پرواز مستقیم روسیه-آمریکا حاصل نشده است

دیپلمات ارشد روسیه گفت که هیچ پیشرفتی در مذاکرات از سرگیری پرواز مستقیم میان روسیه و ایالات متحده حاصل نشده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیرخارجه روسیه، در جمع خبرنگاران گفت که مسئله  از سرگیری پروازهای مستقیم میان روسیه و ایالات متحده، کماکان در دستور کار است اما تاکنون پیشرفتی  در آن حاصل  نشده است.

 ریابکوف اشاره کرد:‌ «در حقیقت ما درخواست از سرگیری پروازهای مستقیم میان روسیه و ایالات متحده را داشتیم. متاسفانه پیشرفت لازم تاکنون  به دست نیامده است اما ما این موضوع را از دستور کار خارج نمی‌کنیم و به کار بر روی آن ادامه می‌دهیم».

به گفته دیپلمات ارشد روسیه، مسکو از تحولات مثبت مربوط به برداشتن محدودیت‌ها بر «بلوایا»، خطوط هوایی ملی بلاروس رضایت دارد.

 

 

 

