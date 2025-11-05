خبرگزاری کار ایران
تقدیر پوتین از اعضای اطلاعات نظامی نیروهای مسلح روسیه
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، ‌از سطح بالای حرفه‌ای‌گری، شجاعت و شهامت اعضای اطلاعات نظامی نیروهای مسلح روسیه در جریان عملیات ویژه نظامی تقدیر کرد.

پوتین در پیامی تبریک به کارکنان و پیشکسوتان سرویس اطلاعات نظامی نیروهای مسلح روسیه گفت: «امروز، در جریان یک عملیات ویژه نظامی، شما به طور مداوم درجه بالایی از حرفه‌ای‌گری، شجاعت و شهامت را نشان دادید.»

رئیس جمهور روسیه افزود: «امروز، در جریان عملیات ویژه نظامی، شما در مناطق خطرناک و دشوار فعالیت می‌کنید، در خط مقدم می‌جنگید، نقشه‌های دشمن را کشف می‌کنید، حملات جسورانه‌ای را در پشت خطوط دشمن انجام می‌دهید و همیشه حرفه‌ای‌گری، خونسردی و شجاعت بالایی را نشان می‌دهید.»

 

