تقدیر پوتین از اعضای اطلاعات نظامی نیروهای مسلح روسیه
رئیس جمهور روسیه، از سطح بالای حرفهایگری، شجاعت و شهامت اعضای اطلاعات نظامی نیروهای مسلح روسیه در جریان عملیات ویژه نظامی تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس
پوتین در پیامی تبریک به کارکنان و پیشکسوتان سرویس اطلاعات نظامی نیروهای مسلح روسیه گفت: «امروز، در جریان یک عملیات ویژه نظامی، شما به طور مداوم درجه بالایی از حرفهایگری، شجاعت و شهامت را نشان دادید.»
رئیس جمهور روسیه افزود: «امروز، در جریان عملیات ویژه نظامی، شما در مناطق خطرناک و دشوار فعالیت میکنید، در خط مقدم میجنگید، نقشههای دشمن را کشف میکنید، حملات جسورانهای را در پشت خطوط دشمن انجام میدهید و همیشه حرفهایگری، خونسردی و شجاعت بالایی را نشان میدهید.»