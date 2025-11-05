به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، ارتش سودان پیشنهاد آتش‌بس ایالات متحده را رد و اعلام کرد که برای مبارزه با شورشیانی که کنترل بخش بزرگی از نیمه غربی وسیع کشور را به دست گرفته‌اند، از حمایت مردمی استفاده خواهد کرد.

بلومبرگ نیوز گزارش داد که این تصمیم پس از آن گرفته شد که «عبدالفتاح البرهان»، فرمانده نیروهای مسلح، ریاست جلسه اضطراری شورای دفاع سودان را برای بحث در مورد وضعیت امنیتی کشور بر عهده گرفت.

در این بیانیه آمده است: «شورای دفاع سودان از دولت ایالات متحده به خاطر تلاش‌هایش برای پایان دادن به درگیری قدردانی می‌کند، این شورا تصمیم گرفت مردم سودان را برای حمایت از نیروهای مسلح در حذف شبه‌نظامیان شورشی در چارچوب بسیج عمومی و تلاش‌های دولت برای پایان دادن به این شورش بسیج کند».

شایان ذکر است که نیروهای پشتیبانی سریع، ماه گذشته کنترل «الفاشر»، آخرین پایگاه ارتش سودان در منطقه دارفور غربی، را به دست گرفتند.

