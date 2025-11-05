دولت آمریکا وارد طولانیترین دوره تعطیلی خود شد
تعطیلی دولت آمریکا وارد سیوششمین روز خود شد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، تعطیلی دولت آمریکا وارد سیوششمین روز خود شد.
این تعطیلی که از مدت تعطیلی سال ۲۰۱۹ در جریان دور اول ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» رئیس جمهور کنونی این کشور نیز پیشی گرفت، طولانیترین تعطیلی دولت این کشور در طول تاریخ است .
از زمان منقضی شدن بودجه قبلی فدرال در تاریخ یکم اکتبر، جمهوری خواهان و دموکراتها در کنگره در رسیدن به یک توافق برای پایان دادن به تعطیلیای که سبب توقف خدمات اجتماعی، بیکاری صدها هزار نفر از کارمندان فدرال و و حتی وقفه در حملونقل هوایی شد، که سبب ناتوان بودند .