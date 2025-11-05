تعطیلی فرودگاه بروکسل و لیژ در پی مشاهده پهپاد
مشاهده پهپاد، برخی از فرودگاههای بلژیک را به تعطیلی کشاند.
به گزارش ایلنا به نقل از دویچه ووله، در پی مشاهده پهپاد در آسمان بلژیک در عصر روز گذشته -سهشنبه- که سبب نگرانیهای امنیتی شد، پروازها در فرودگاههای بروکسل و لیژ به حالت تعویق در آمد.
این، جدیدترین مورد از مشاهده پهپاد در سراسر اروپا در ماههای اخیر است.
بر اساس گزارش یک پهپاد ابتدا کمی قبل از ساعت ۸ شب به وقت محلی در نزدیکی فرودگاه بروکسل مشاهده شد که منجر به توقف احتیاطی پروازها شد. بسیاری از هواپیماهای ورودی تغییر مسیر دادند و از پرواز برخی دیگر جلوگیری شد.
فرودگاه اصلی بروکسل پس از دو ساعت بازگشایی شد، اما به دنبال مشاهده پهپادهای بیشتر، دوباره بسته شد. هنوز مشخص نیست پروازها چه زمانی از سر گرفته خواهند شد.
یک سخنگو در این باره گفت: «به دلیل پهپادهای مشکوک، هیچ پرواز خروجی یا ورودی وجود ندارد».