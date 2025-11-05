دور جدید مذاکرات افغانستان و پاکستان فردا در ترکیه برگزار میشود
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، دور جدید مذاکرات میان پاکستان و افغانستان برای بررسی جزئیات آتش بس محقق شده بر سر درگیریهای مرزی فردا -پنجشنبه- در ترکیه برگزار میشود.
خبرگزاری افغانستانی «طلوع نیوز» اعلام کرد که «عبدالله وثیق»، رئیس دستگاه اطلاعات دولت طالبان در افغانستان و «عاصم مالک»، رئیس دستگاه اطلاعات پاکستان ریاست هیئتهای اعزامی کشورهای خود را برعهده دارند.
پیشتر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان خبر داد که مذاکرات پیرامون جزئیات آتشبس، که در استانبول برگزار میشود، تا ۶ نوامبر ادامه خواهد داشت.