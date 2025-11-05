به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر ‌تلفنی با «فیصل بن فرحان»، وزیر خارجه عربستان، «ایمن الصفدی»، وزیر خارجه اردن و «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه گفت وگو کرد.

براساس بیانیه وزارت خارجه مصر، آن‌ها آخرین تحولات در نوار غزه را بررسی کردند.

عبدالعاطی به تلاش‌های پیوسته مصر برای تثبیت توافق در غزه اشاره و بر اهمیت اجرای کامل مفاد توافق برای تضمین پایان جنگ و کاهش رنج انسانی تاکید کرد.

وزیر خارجه مصر بر لزوم انتقال به مرحله دوم طرح آمریکا برای صلح در غزه تاکید و به تلاش‌های مصر و مقدمات برگزاری کنفرانس بین المللی بازسازی و توسعه غزه اشاره کرد.

