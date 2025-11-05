برنی سندرز:
پیروزی ممدانی یکی از بزرگترین شگفتیهای سیاسی تاریخ معاصر آمریکا است
سناتور مستقل ایالت ورمانت پیروزی نامزد دموکرات انتخابات شهرداری نیویورک را یکی از بزرگترین شگفتیهای سیاسی تاریخ معاصر آمریکا دانست.
به گزارش ایلنا، «برنی سندرز» سناتور مستقل ایالت ورمانت پیروزی «زهران ممدانی» نامزد دموکرات انتخابات شهرداری نیویورک را یکی از بزرگترین شگفتیهای سیاسی تاریخ معاصر آمریکا دانست.
سندرز گفت که ممدانی یکی از بزرگترین شگفتیهای سیاسی تاریخ معاصر آمریکا را رقم زد و مشتاقانه منتظر همکاری با وی هستم.
ممدانی که از چهرههای سوسیالیست دموکرات است، در پی کارزاری پرچالش، نخستین شهردار مسلمان نیویورک و جوانترین شهردار این کلانشهر طی ۱۰۰ سال گذشته شده است.
وی در این رقابت، «اندرو کوئومو» فرماندار پیشین نیویورک را که پس از شکست در انتخابات درونحزبی دموکراتها به عنوان نامزد مستقل وارد کارزار شده بود و همچنین «کرتیس اسلیوا» نامزد جمهوریخواه را شکست داد و جانشین «اریک آدامز» شهردار فعلی نیویورک، شد.
این پیروزی در حالی رقم خورد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا بارها نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بود.
ناظران، این انتخابات را نخستین آزمون انتخاباتی برای دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ ارزیابی کرده بودند.