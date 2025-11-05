خبرگزاری کار ایران
مشروعیت هر نهاد حکومتی در غزه باید برخاسته از مجوز سازمان ملل باشد

دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرد که هر نهاد یا ساختار حکومتی که برای اداره غزه ایجاد شود، باید دارای مشروعیتی برخاسته از مجوز شورای امنیت سازمان ملل باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرد که هر نهاد یا ساختار حکومتی که برای اداره غزه ایجاد شود، باید دارای مشروعیتی برخاسته از مجوز شورای امنیت سازمان ملل باشد.

گوترش که در «اجلاس جهانی اجتماعی» در دوحه سخن می‌گفت، اظهار داشت: «معتقدیم که هر نهادی که در غزه تشکیل می‌شود باید از مشروعیت شورای امنیت برخوردار باشد».

وی افزود که نیروهای پلیس محلی فلسطینی نیازمند آموزش هستند و این دوره انتقالی باید در نهایت به وحدت مجدد غزه و کرانه باختری تحت چارچوب تشکیلات خودگردان فلسطین منجر شود.

 

