اختلافات مسئله هسته‌ای ایران، تنها از طریق گفت‌وگو قابل حل است

اختلافات مسئله هسته‌ای ایران، تنها از طریق گفت‌وگو قابل حل است
نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت که حل‌وفصل اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران تنها از طریق گفت‌وگو قابل حل است.

به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در مصاحبه‌ای با ریانووستی گفت که  حل اختلافات در مورد مسئله هسته‌ای ایران، تنها از طریق گفت‌وگوی محترمانه متقابل و مبتنی بر بررسی کافی تعهدات و حقوق تهران تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای امکان‌پذیر است.

