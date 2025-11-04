خبرگزاری کار ایران
جاری شدن سیل در اندونزی جان ۱۵ نفر را گرفت
جاری شدن سیل در اندونزی ۱۵ کشته بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات اندونزی امروز -سه‌شنبه- اعلام کردند که ۱۵ نفر که بیشتر آنها کودکان هستند، هنگام   عبور از رودخانه    پل یک رو دخانه  در منطقه «پاپوآ»  کشته شدند.در حالی‌که جست‌وجو برای ۸ تن از کودکان گم شده در یک روستای سیل زده دیگر ادامه دارد.

«آلفردو آگوستینوس رومبیاک»،  رئیس پلیس محلی، گفت: «این حادثه روز شنبه در روستای دورافتاده دال در منطقه ندوگا رخ داد، جایی که باران شدید باعث طغیان رودخانه شد و ۱۵ نفر را بین  سنین ۸ تا ۱۷ سال را  با خود برد».

وی افزود: «یک جسد پیدا شده و مقامات در حال جست‌وجو برای یافتن دیگر اجساد  هستند».

 

 

