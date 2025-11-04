جاری شدن سیل در اندونزی جان ۱۵ نفر را گرفت
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات اندونزی امروز -سهشنبه- اعلام کردند که ۱۵ نفر که بیشتر آنها کودکان هستند، هنگام عبور از رودخانه پل یک رو دخانه در منطقه «پاپوآ» کشته شدند.در حالیکه جستوجو برای ۸ تن از کودکان گم شده در یک روستای سیل زده دیگر ادامه دارد.
«آلفردو آگوستینوس رومبیاک»، رئیس پلیس محلی، گفت: «این حادثه روز شنبه در روستای دورافتاده دال در منطقه ندوگا رخ داد، جایی که باران شدید باعث طغیان رودخانه شد و ۱۵ نفر را بین سنین ۸ تا ۱۷ سال را با خود برد».
وی افزود: «یک جسد پیدا شده و مقامات در حال جستوجو برای یافتن دیگر اجساد هستند».