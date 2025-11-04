افزایش پرواز پهپادهای جاسوسی آمریکا بر فراز لبنان؛ ساعت صفر جنگ نزدیک است؟

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، بر اساس داده‌های وب‌سایت‌های تخصصی ردیابی پرواز، از جمله وب‌سایت فلایت‌رادار، پهپادهای شناسایی بدون سرنشین آمریکایی از نوع تریتون MQ-4C طی سه روز گذشته، بیش از ۱۵ مأموریت شناسایی توسط این پهپادها در روزهای اخیر ثبت شده که تمرکز اصلی آن‌ها بر مناطق ساحلی لبنان و غزه بوده است.

پرواز پهپادهای آمریکایی نسبت به سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و تحلیلگران نظامی آن را نشانه‌ای از آمادگی آمریکا برای حمله احتمالی به مواضع حزب‌الله لبنان می‌دانند؛ اقدامی که گفته می‌شود با هماهنگی اسرائیل و در واکنش به عدم اجرای کامل توافق آتش‌بس اخیر میان لبنان و این رژیم صورت می‌گیرد.

اهداف ماموریت‌ پهپادهای آمریکایی

تحلیل‌های نظامی نشان می‌دهد که مأموریت‌های پهپادهای تریتون MQ-4C در شرق مدیترانه عمدتا بر چند محور اصلی متمرکز است:

۱- نظارت دریایی و امنیتی: بر اساس گزارش‌ها، پهپادهای آمریکایی تحرکات کشتی‌ها و زیردریایی‌های نظامی و همچنین مسیرهای انتقال تسلیحات به گروه‌های مقاومت، از جمله حزب‌الله و حماس، را رصد می‌کنند.

۲- جمع‌آوری اطلاعات و شنود الکترونیکی: اطلاعات لحظه‌ای این پهپادها به پنتاگون و ناوهای آمریکا در شرق مدیترانه منتقل می‌شود و شامل استراق سمع ارتباطات و ردیابی اهداف زمینی و ساحلی است تا از عملیات نیروهای ائتلاف بین‌المللی، از جمله احتمالا نیروی حافظ صلح در غزه، پشتیبانی کند.

۳- پشتیبانی از دیپلماسی و بازدارندگی: پروازهای پهپادهای آمریکایی در چارچوب طرح «نظم جدید خاورمیانه» دولت آمریکا انجام می‌شود و هدف آن نظارت بر اجرای آتش‌بس و اعمال فشار بر حزب‌الله برای جلوگیری از هرگونه اقدام نظامی عنوان شده است.

گسترش حضور راهبردی آمریکا: تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این مأموریت‌های پهپادی در بلندمدت با هدف رصد تحرکات چین و روسیه در خاورمیانه و تقویت نفوذ راهبردی آمریکا در شرق مدیترانه انجام می‌شود و حضور نظامی واشنگتن در منطقه را افزایش می‌دهد.

مشخصات فنی پهپادهای تریتون MQ-4C

پهپادهای تریتون MQ-4Cکه از پایگاه نیروی دریایی آمریکا در سیسیل ایتالیا هدایت می‌شوند، بخشی از طرح «نظارت گسترده دریایی» نیروی دریایی ایالات متحده هستند.

این پهپادها قادرند تا ارتفاع ۵۰ هزار پایی پرواز کرده و مناطق وسیعی را بدون ورود به حریم هوایی کشورهای هدف پایش کنند.

از نظر فنی، پهپاد تریتون MQ-4C ساخت شرکت نورثروپ گرومن است و به رادار پیشرفته AN/APY-10، دوربین‌های با وضوح بالا و سامانه‌های شنود الکترونیکی مجهز شده است، تجهیزاتی که امکان جمع‌آوری دقیق و لحظه‌ای اطلاعات از فعالیت‌های زمینی و دریایی را برای ارتش آمریکا فراهم می‌کند.

تحرکات اخیر این پهپادها نشان می‌دهد که واشنگتن و تل‌آویو در حال آماده‌سازی مرحله‌ای تازه از فشار بر محور مقاومت هستند؛ مرحله‌ای که احتمالا به درگیری مستقیم در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی منجر خواهد شد.

