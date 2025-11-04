دیک چنی در سن ۸۴ سالگی درگذشت
رئیس سابق کارکنان کاخ سفید، نماینده کنگره، وزیر دفاع و معاون رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در سن ۸۴ سالگی درگذشت.
به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، «دیک چنی»، رئیس سابق کارکنان کاخ سفید، نماینده کنگره، وزیر دفاع و معاون رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در سن ۸۴ سالگی درگذشت.
این خبر را خانواده دیک چنی طی بیانیهای اعلام کرد.
چنی طی دوران قعالیت سیاسی خود به یکی از غولهای جمهوریخواهان تبدیل شد.
وی در دوران «ریچارد نیکسون»، رئیسجمهور اسبق آمریکا دستیار کاخ سفید بود و در دوران «جرالد فورد»، ۳۸امسن رئیسجمهور ایالات متحده جوانترین رئیس کارکنان کاخ سفید بود.
وی در دوران «جورج دبلیو بوش» معاون رئیسجمهور بود.