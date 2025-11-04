خبرگزاری کار ایران
کیم جونگ اون نسبت به دیدار با ترامپ ابراز آمادگی کرد
رسانه گزارش دادند که رهبر کره شمالی برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا ابراز آمادگی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «کیم جونگ اون»  رهبر کره شمالی نسبت به دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده ابراز آمادگی کرد.

به گزارش رویترز، رهبر  کره شمالی، تمایل تمالی  خود را برای دیدار با ترامپ در ماه مارس را ابراز   کرد، که اولین  واکنش پیونگ یانگ به استقبال ایالات متحده از این نشست است.

ترامپ اخیرا تمایل خود را برای گسترش سفر خود به سه کشور آسیایی که شامل دیدار با رهبر کره شمالی شود را ابرزا کرده بود.

 

 

 

