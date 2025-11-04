خبرگزاری کار ایران
زلزله ۵.۷ ریشتری شرق روسیه را لرزاند

زلزله ۵.۷ ریشتری شرق روسیه را لرزاند
زمین‌ لرزه‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر شبه جزیره کامچاتکا در روسیه را لرزاند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  شاخه‌ منطقه‌ای سرویس آکادمی علوم زمین شناسی روسیه گزارش داد که زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر در  شبه جزیره کامچاتکا در شرق دور روسیه رخ داد.

این زلزله در ساعت ۶:۲۸ رخ دارد و کانون آن ۱۵۴ کیلومتری شهر «پاترواولوسک کامچاتسکی» در عمق ۱۶.۹ کیلومتری بود. 

در ۳ نوامبر، ۵۷ زمین‌لرزه با بزرگی ۳.۵ تا ۶.۲ ریشتر در کامچاتکا به عنوان پس‌لرزه‌های زلزله ۳۰ جولای ثبت شد که قدرتمندترین زلزله از سال ۱۹۵۲ بود و  به گفته مقامات منطقه‌ای، بزرگی این ۸.۸ ریشتر بود.

 

 

