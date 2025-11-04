خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حریت گزارش داد:

آنکارا برقراری روابط با دولت فعلی اسرائیل را غیرممکن می‌داند

آنکارا برقراری روابط با دولت فعلی اسرائیل را غیرممکن می‌داند
کد خبر : 1709390
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه حریت گزارش داد که آنکارا برقراری روابط با دولت فعلی اسرائیل را غیرممکن می‌داند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، روزنامه  حریت گزارش داد که آنکارا برقراری روابط با دولت فعلی اسرائیل را غیرممکن می‌داند. 

پیش از این، «توماس باراک»، سفیر ایالات متحده در آنکارا و فرستاده ویژه رئیس جمهور در سوریه، اظهار داشت که ترکیه و اسرائیل «با یکدیگر وارد جنگ نخواهند شد».

وی افزود که انتظار می‌رود در آینده نزدیک «همگرایی مواضع» بین دو کشور رخ دهد.

ستون نویس روزنامه  حریت، نوشت: «آنکارا به اظهارات دیپلمات آمریکایی پاسخی نداده است. با این حال، نیازی به توضیح در مورد میزان تنش در روابط ترکیه و اسرائیل نیست.»

وی خاطرنشان کرد که نظر غالب در آنکارا این است که «تماس با دولت فعلی اسرائیل غیرممکن است».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ