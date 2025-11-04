به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، روزنامه حریت گزارش داد که آنکارا برقراری روابط با دولت فعلی اسرائیل را غیرممکن می‌داند.

پیش از این، «توماس باراک»، سفیر ایالات متحده در آنکارا و فرستاده ویژه رئیس جمهور در سوریه، اظهار داشت که ترکیه و اسرائیل «با یکدیگر وارد جنگ نخواهند شد».

وی افزود که انتظار می‌رود در آینده نزدیک «همگرایی مواضع» بین دو کشور رخ دهد.

ستون نویس روزنامه حریت، نوشت: «آنکارا به اظهارات دیپلمات آمریکایی پاسخی نداده است. با این حال، نیازی به توضیح در مورد میزان تنش در روابط ترکیه و اسرائیل نیست.»

وی خاطرنشان کرد که نظر غالب در آنکارا این است که «تماس با دولت فعلی اسرائیل غیرممکن است».

