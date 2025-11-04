خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده آمریکا در ناتو:

جنگ اوکراین باید پایان باید

جنگ اوکراین باید پایان باید
کد خبر : 1709346
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده آمریکا در ناتو در جریان سفر به کی‌یف بار دیگر بر نیاز به پایان یافتن جنگ اوکراین تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «متیو ویتاکر»، نماینده آمریکا در ناتو،  در جریان سفر به کی‌یف  به «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که مناقشه با روسیه باید پایان یابد.

ویتاکر در پلتفرم ایکس نوشت: «من به روشنی گفته‌ام که این جنگ بی‌معنی باید پایان یابد و صلحی که از طریق تلاش‌های رئیس‌جمهور ترامپ حاصل شود، تنها راه عملی پیش رو است».

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، دیروز بار دیگر اعتماد خود به توانایی‌اش برای پایان دادن به درگیری در اوکراین را ابراز کرد  و افزود: «اگر من رئیس‌جمهور بودم، این جنگ اتفاق نمی‌افتاد،  این جنگ جو بایدن (رئیس حجمهور سابق ایالات متحده)  بود، نه من. من این جنگ احمقانه را به عنوان خونین‌ترین جنگ زمینی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به ارث برده‌ام».

رئیس  جمهور ایالات متحده پیشتر با بیان اینکه  پیروزی اوکراین در جنگ نامحتمل است افزود: « وضعیت  در کی‌یف پیچیده است،  تلاش‌ها برای دست‌یابی به توافق ادامه دارد».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ