جنگ اوکراین باید پایان باید

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «متیو ویتاکر»، نماینده آمریکا در ناتو، در جریان سفر به کی‌یف به «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که مناقشه با روسیه باید پایان یابد.

ویتاکر در پلتفرم ایکس نوشت: «من به روشنی گفته‌ام که این جنگ بی‌معنی باید پایان یابد و صلحی که از طریق تلاش‌های رئیس‌جمهور ترامپ حاصل شود، تنها راه عملی پیش رو است».

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، دیروز بار دیگر اعتماد خود به توانایی‌اش برای پایان دادن به درگیری در اوکراین را ابراز کرد و افزود: «اگر من رئیس‌جمهور بودم، این جنگ اتفاق نمی‌افتاد، این جنگ جو بایدن (رئیس حجمهور سابق ایالات متحده) بود، نه من. من این جنگ احمقانه را به عنوان خونین‌ترین جنگ زمینی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به ارث برده‌ام».

رئیس جمهور ایالات متحده پیشتر با بیان اینکه پیروزی اوکراین در جنگ نامحتمل است افزود: « وضعیت در کی‌یف پیچیده است، تلاش‌ها برای دست‌یابی به توافق ادامه دارد».

