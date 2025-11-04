سرگئی ناریشکین:
دادههای اطلاعاتی کمک شایانی به برنامه هستهای شوروی کرد
رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه گفت که دادههای اطلاعاتی در زمان شوروی کمک زیادی به توسعه برنامه هستهای کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «سرگئی ناریشکین» رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه گفت که شوروی اطلاعاتی را در جریان جنگ جهانی دوم به دست آورد که نقشی کلیدی در توسعته برنامه هستهای ایفا کرد.
ناریشکین در جریان سخنرانی خود در مقر «روساتم» در تاریخ ۳۱ اکتبر گفت: «این دادههای اطلاعاتی دانشمندان شوروی که در زمینه هستهای فعالیت میکردند را شگفت زده کرد و نفشی حیاتی در توسعه اولین رآکتور هستهای آب سنگین شوروی ایفا کرد، که نقطه عطفی در توسعه توانایی هسته ای شوروری در آن زمان رقم زد».
وی خاطرنشان کرد که اسنادی اخیرا از طبقهبندی خارجشده نشان میدهند که دادههای اطلاعاتی، «ایگور کورچاتوف»، دانشمند هستهای شوروی را شگفتزده کرده است. کورچاتوف در یادداشتی رسمی در سال ۱۹۴۳ اظهار داشت که احتمال شروع واکنش شکافت در اورانیوم طبیعی با استفاده از آب سنگین غیرمنتظره و برخلاف دانش علمی غالب در آن زمان بوده است.
ناریشکین توضیح داد که این اطلاعات مستقیما در راهاندازی برنامه آب سنگین شوروی نقش داشته و منجر به بهرهبرداری از اولین راکتور از این نوع در سال ۱۹۴۹ در آزمایشگاه شماره ۳ در مسکو شده است که به تولید مواد هستهای استراتژیک و توسعه صنعت هستهای شوروی کمک کرده است.