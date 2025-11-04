به گزارش ایلنا، خبرگزاری رویترز ‌با استناد به داده‌های اولیه شرکت‌های تحلیلی کپلر و اویل ایکس گزارش داد که واردات نفت خام هند از روسیه در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

شرکت کپلر برآورد کرده است که واردات نفت خام روسیه توسط هند در ماه اکتبر حدود یک‌میلیون و ۴۸۰ هزار بشکه در روز بوده که نسبت به رقم یک‌میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه در روز در ماه سپتامبر افزایش یافته است.

شرکت اویل‌ایکس نیز آمار مشابهی ارائه داده و رقم واردات هند از روسیه را برای ماه اکتبر یک‌میلیون و ۴۸۰ هزار بشکه و برای ماه سپتامبر یک‌میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است. این خبرگزاری افزود که این داده‌ها شامل نفت قزاقستان که از طریق روسیه صادر می‌شود، نمی‌شود.

