به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر از «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، در این دیدار همکاری میان قطر و سازمان ملل و راه‌های حمایت و تقویت آن و تحولات اوضاع در نوار غزه و اراضی اشغالی فلسطین با توجه به توافق بر سر مفاد و سازوکار‌های اجرای مرحله اول توافق آتش بس در غزه و راه‌های تضمین اجرای کامل آن رایزنی صورت گرفت.

دو طرف همچنین درباره مسائل موجود در دستورکار دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی که در قطر برگزار می‌شود، گفت‌وگو کردند.

گوترش در این دیدار از کشور قطر بخاطر میزبانی از این اجلاس قدردانی و برای تحقق اهداف موردنظر آرزوی موفقیت کرد.

