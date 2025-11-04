خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار دبیرکل سازمان ملل با نخست‌وزیر قطر در دوحه

دیدار دبیرکل سازمان ملل با نخست‌وزیر قطر در دوحه
کد خبر : 1709311
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر در دیدار دبیرکل سازمان ملل بر پایبندی راسخ قطر به همبستگی جهانی و همکاری چند جانبه برای تحقق توسعه اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر از «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، در این دیدار همکاری میان قطر و سازمان ملل و راه‌های حمایت و تقویت آن و تحولات اوضاع در نوار غزه و اراضی اشغالی فلسطین با توجه به توافق بر سر مفاد و سازوکار‌های اجرای مرحله اول توافق آتش بس در غزه و راه‌های تضمین اجرای کامل آن رایزنی صورت گرفت.

دو طرف همچنین درباره مسائل موجود در دستورکار دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی که در قطر برگزار می‌شود، گفت‌وگو کردند.

گوترش در این دیدار از کشور قطر بخاطر میزبانی از این اجلاس قدردانی و برای تحقق اهداف موردنظر آرزوی موفقیت کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ