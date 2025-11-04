آکسیوس گزارش داد:
آمریکا به دنبال تایید سازمان ملل برای نیروهای امنیت غزه است
رسانهها گزارش دادند که ایالات متحده به دنبال تایید سازمان ملل متحد برای استقرار نیرو در غزه است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وبگاه آکسیوس گزارش داد که ایالات متحده به دنبال تایید سازمان ملل متحد برای نیروهای امنیتی در غزه است.
این رسانه گزارش داد که واشنگتن برای چندین عضو شورای امنیت سازمان ملل پیشنویس قطعنامه استقرار یک نیروی بینالمللی در غزه برای دستکم ۲ سال را ارسال کرده است.
این رسانه به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که پیشنویس سند اساس مذاکرات در روزهای آتی میان اعضای شورای امنیت با هدف رای به اسقرار آن در هفتههای آتی و اتسقرار اولین نیروهای در غزه تا ژانویه خواهد بود.
به گزارش آکسیوس، این مقام تاکید کرد که نیروهای امنیتی، نه یک نیروی حافظ صلح که یک نیروی اجرایی خواهند بود.