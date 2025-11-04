خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آکسیوس گزارش داد:

آمریکا به دنبال تایید سازمان ملل برای نیروهای امنیت غزه است

آمریکا به دنبال تایید سازمان ملل برای نیروهای امنیت غزه است
کد خبر : 1709307
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها گزارش دادند که ایالات متحده به دنبال تایید سازمان ملل متحد برای استقرار نیرو در غزه است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وبگاه آکسیوس گزارش داد که ایالات متحده به دنبال تایید سازمان ملل متحد برای نیروهای امنیتی در غزه است.

این رسانه گزارش داد که واشنگتن برای چندین عضو شورای امنیت سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه استقرار یک نیروی بین‌المللی در غزه برای دست‌کم ۲ سال را ارسال کرده است.

این رسانه به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد  که پیش‌نویس سند اساس مذاکرات در روزهای آتی میان اعضای شورای امنیت با هدف رای به اسقرار  آن در هفته‌های آتی و اتسقرار اولین نیروهای در غزه تا ژانویه خواهد بود.

به گزارش آکسیوس، این  مقام تاکید کرد که  نیروهای امنیتی، نه یک نیروی حافظ صلح که یک نیروی   اجرایی خواهند بود.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ