امیر قطر:
بدون صلح و ثبات، توسعه اجتماعی به دست نمیآید
امیر قطر با اشاره به فجایع اخیر در سودان گفت که توسعه اجتماعی در جوامع نمیتواند بدون صلح و ثبات به دست بیاید.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، « شیخ تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر، امروز -سهشنبه- تاکید کرد توسعه اجتماعی در جوامع نمیتواند بدون صلح و ثبات به دست بیاید.
امیر قطر با تاکید بر نیاز به دستیابی به راهحل سیاسی که اتحاد، حاکمیت و تمامیت ارضی سودان را تضمین کند، گفت: «همه با بزرگی قتل عام الفاشر در سودان شوکه شدهاند».
شیخ تمیم در جریان سخنرانی در مراسم افتتاحیه دومین نشست جهانی توسعه اجتماعی اظهار داشت: « سودان وحشت جنگ را تجربه کرده و اکنون زمان توقف آن فرا رسیده است».