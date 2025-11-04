به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، « شیخ تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر، امروز -سه‌شنبه- تاکید کرد توسعه اجتماعی در جوامع نمی‌تواند بدون صلح و ثبات به دست بیاید.

امیر قطر با تاکید بر نیاز به دست‌یابی به راه‌حل سیاسی که اتحاد، حاکمیت و تمامیت ارضی سودان را تضمین کند، گفت: «همه با بزرگی قتل عام الفاشر در سودان شوکه شده‌اند».

شیخ تمیم در جریان سخنرانی در مراسم افتتاحیه دومین نشست جهانی توسعه اجتماعی اظهار داشت: « سودان وحشت جنگ را تجربه کرده و اکنون زمان توقف آن فرا رسیده است».

