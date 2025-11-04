خبرگزاری کار ایران
بدون صلح و ثبات، توسعه اجتماعی به دست نمی‌آید

بدون صلح و ثبات، توسعه اجتماعی به دست نمی‌آید
امیر قطر با اشاره به فجایع اخیر در سودان گفت که توسعه اجتماعی در جوامع نمی‌تواند بدون صلح و ثبات به دست بیاید.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،  « شیخ تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر، امروز -سه‌شنبه- تاکید کرد توسعه اجتماعی در جوامع نمی‌تواند بدون صلح و ثبات به دست بیاید.

امیر قطر با تاکید بر نیاز به دست‌یابی به راه‌حل سیاسی که اتحاد، حاکمیت  و تمامیت ارضی سودان را تضمین کند، گفت: «همه با بزرگی قتل عام الفاشر در سودان  شوکه شده‌اند».

شیخ تمیم در جریان سخنرانی در مراسم افتتاحیه  دومین نشست جهانی توسعه اجتماعی  اظهار داشت: « سودان وحشت جنگ را تجربه کرده  و اکنون زمان توقف آن فرا رسیده است».

