مادورو:

با مسکو در تماس مداوم هستیم

با مسکو در تماس مداوم هستیم
رئیس جمهور ونزوئلا از گسترش گفت‌وگوها با روسیه در زمینه‌های مختلف خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «نیکلاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، در بحبوحه تهدیدات ایالات متحده در منطقه کارائیب، اعلام کرد که دولت ونزوئلا در مورد بسط گفت‌وگوها در چندین حوزه، با مسکو در تماس مداوم است.

مادورو در یک برنامه تلویزیونی  گفت: «درست است. باید همینطور باشد، با  آرامش، اعتماد و برادری،  ما تماس روزانه و مداوم خود را با دولت روسیه در مورد همه مسائل حفظ می‌کنیم، زیرا حوزه‌های متعددی برای توسعه داریم».

وی اشاره کرد که روابط با روسیه تمامی خوزه‌های کلیدی از جمله، صنعتی، تکنولوژی، علمی، اقتصادی، سرمایه گذاری، مالی و نظامی است.

رئیس جمهور ونزوئلا،  تاکید کرد که همکاری‌ها بر اساس اصول برابری، احترام و منافع مشترک است.

 

 

 

