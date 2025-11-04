شلیک چندین گلوله توپخانه از سوی کره شمالی در پی سفر ‌وزیر دفاع آمریکا به سئول

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی ‌اعلام کرد که کره شمالی ‌حدود یک ساعت قبل از بازدید ‌وزیر دفاع آمریکا، از منطقه غیرنظامی بین دو کره، چندین گلوله توپخانه شلیک کرد.

در این بیانیه توضیح داده شده است که «پیونگ یانگ حدود ۱۰ گلوله توپخانه به سمت بخش شمالی دریای غربی (دریای ژاپن) شلیک کرد، که بخشی از یک سری پرتاب‌ها بود، که شامل موشک‌های مشابهی نیز می‌شد که چند روز قبل، پیش از دیدار لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، با شی جین پینگ، همتای چینی خود، شلیک شده بود.»

این خبرگزاری افزود که «این پرتاب‌ها حدود ساعت ۳ بعد از ظهر و ۴ بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت محلی انجام شد‌» و خاطرنشان کرد که «جزئیات این پرتابه‌ها هنوز توسط سازمان‌های اطلاعاتی کره و آمریکا در حال تجزیه و تحلیل است.»





انتهای پیام/