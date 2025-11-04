پرو، کاردار مکزیک را اخراج کرد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «خوزه جری» رئیس جمهور پرو اعلام کرر که وزارت خارجه این کشور به «کارلا اورنلاس»، کاردار مکزیک در «لیما» اعلام کرد که هرچه سریعتر این کشور را ترک کند.

درخواستی که به دلیل قطع روابط دپلماتیک میان دو کشور صورت گرفت.

جری در پلتفرم ایکس نوشت:‌ «ما انتظار احترام برای وطن‌مان را داریم. به دلیل قطع روابط دیپلماتیک، به کاردار سفارت مکزیک در پرو، کارلا اورنلاس، امروز توسط وزارت خارجه اطلاع داده شد که باید هر چه سریعتر کشور را ترک کند».

پیشتر «هوگو د زلا» وزیر خارجه مکزیک اعلام کرده بود که روابط دیپلماتیک با مکزیک به این دلیل که «بتسی چاوز»، نسخت وزیر اسبق پرو، که متهم به سازماندهی کودتا است در سفارت مکزیک در لیما پناه گرفته، قطع شده است

