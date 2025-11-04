درخواست فرانسه از لبنان برای بازداشت ۳ افسر ارشد دولت بشار اسد

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، یک گزارش مطبوعاتی حاکی از آن است که قوه قضائیه فرانسه از لبنان خواسته است تا سه افسر ارشد دولت سابق سوریه را ردیابی و دستگیر کند.

طبق آنچه روزنامه «الشرق الاوسط» از یک منبع قضایی عالی رتبه لبنانی نقل کرده است، قاضی «جمال الحجار»، دادستان کل فرجام، تلگرافی رسمی از قوه قضائیه فرانسه دریافت کرده است که شامل یک درخواست قضایی است که از مقامات لبنانی خواسته شده است تا هر یک از این افراد را ردیابی کنند: «سرلشکر جمیل الحسن»، فرمانده اطلاعات نیروی هوایی دولت پیشین سوریه، «سرلشکر علی مملوک»، مدیر دفتر امنیت ملی و «سرلشکر عبدالسلام محمود»، مدیر شعبه تحقیقات اطلاعات نیروی هوایی.

این درخواست شامل تقاضای انجام تحقیقات و بازجویی‌های لازم و در صورت حضور در خاک لبنان بوده و از بیروت خواسته تا آن‌ها را دستگیر و به مقامات قضایی ذیصلاح فرانسه تحویل دهند.

این منبع قضایی تأیید کرد که درخواست فرانسه شامل شماره تلفن‌های لبنانی بود که مرتباً با افراد مذکور تماس می‌گیرند، و این از طریق رصد ارتباطات انجام شده توسط مقامات فرانسوی به عنوان بخشی از ردیابی رهبران دولت سابق سوریه اثبات شده است.

