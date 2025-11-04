خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرنگونی ۸۵ پهپاد اوکراینی ‌بر فراز مناطق روسیه

سرنگونی ۸۵ پهپاد اوکراینی ‌بر فراز مناطق روسیه
کد خبر : 1709146
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پدافند هوایی دیشب ۸۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق روسیه سرنگون کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پدافند هوایی دیشب ۸۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق روسیه سرنگون کرد.

در این بیانیه آمده است: «دفاع هوایی در حال انجام وظیفه، ۸۵ پهپاد بال ثابت اوکراینی را بین ساعت ۱۱:۳۰ شب ۳ نوامبر و ۷:۰۰ صبح ۴ نوامبر (۸:۳۰ شب - ۴:۰۰ صبح به وقت گرینویچ) رهگیری و منهدم کرد.»

این بیانیه افزود: «چهل پهپاد بر فراز منطقه ورونژ، ۲۰ پهپاد بر فراز منطقه نیژنی نووگورود، ده پهپاد بر فراز منطقه بلگورود، شش پهپاد بر فراز منطقه کورسک، چهار پهپاد بر فراز منطقه لیپتسک، دو پهپاد بر فراز منطقه ولگوگراد، دو پهپاد دیگر بر فراز منطقه باشقیرستان و یک پهپاد بر فراز منطقه ساراتوف سرنگون شدند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ