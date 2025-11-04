سرنگونی ۸۵ پهپاد اوکراینی ‌بر فراز مناطق روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پدافند هوایی دیشب ۸۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق روسیه سرنگون کرد.

در این بیانیه آمده است: «دفاع هوایی در حال انجام وظیفه، ۸۵ پهپاد بال ثابت اوکراینی را بین ساعت ۱۱:۳۰ شب ۳ نوامبر و ۷:۰۰ صبح ۴ نوامبر (۸:۳۰ شب - ۴:۰۰ صبح به وقت گرینویچ) رهگیری و منهدم کرد.»

این بیانیه افزود: «چهل پهپاد بر فراز منطقه ورونژ، ۲۰ پهپاد بر فراز منطقه نیژنی نووگورود، ده پهپاد بر فراز منطقه بلگورود، شش پهپاد بر فراز منطقه کورسک، چهار پهپاد بر فراز منطقه لیپتسک، دو پهپاد بر فراز منطقه ولگوگراد، دو پهپاد دیگر بر فراز منطقه باشقیرستان و یک پهپاد بر فراز منطقه ساراتوف سرنگون شدند.»

انتهای پیام/