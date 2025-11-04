توان نظامی ونزوئلا با تجهیزات روسی و پهپادهای ایرانی؛ بازدارندگی واقعی چقدر است؟
ونزوئلا با ارتش بزرگ، تجهیزات روسی و پهپادهای ایرانی خود را برای تهدید احتمالی آمریکا آماده میکند، اما کارشناسان هشدار میدهند که تحریمها و کمبود امکانات عملیاتی ممکن است بازدارندگی این کشور را محدود کند.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، با وجود ارتشی بزرگ و تجهیزات پیشرفته، بسیاری از این امکانات تنها روی کاغذ وجود دارند و عملا آماده نبرد نیستند. ونزوئلا خود را برای «تهدید آمریکا» در دریای کارائیب آماده میکند، اما کارشناسان هشدار میدهند که بازدارندگی نظامی ممکن است بیش از توان عملیاتی کشور به باری سنگین تبدیل شود.
نیروی هوایی ونزوئلا به جنگندههای سوخو-۳۰ متکی است؛ هواپیماهایی مجهز به مأموریتهای دفاعی و هجومی پیشرفته و توان حمل مهمات برد بلند. علاوه بر آن، سامانههای دفاع هوایی اس-۳۰۰ بهعنوان خط دفاعی کلیدی عمل میکنند و هزینه هر حمله هوایی به عمق کشور را بالا میبرند. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که کارایی این تجهیزات کاملا وابسته به عملکرد واقعی آنها در میدان است.
محدودیتهای نگهداری و کمبود قطعات یدکی، بزرگترین چالش تجهیزات روسی در ونزوئلا هستند. کارشناسان میگویند تحریمها و کاهش بودجه سالها، کارایی این سلاحها را کاهش داده و تداوم آنها در یک نبرد طولانیمدت را با خطر مواجه کرده است.
ونزوئلا در سالهای اخیر با کمک ایران و چند کشور دیگر، پهپادهای شناسایی را به نیروهای دفاعی خود اضافه کرده است. این اقدام باعث شده کشور بتواند اهداف دشمن را بهتر رصد کند و کمتر به هواپیماهای معمولی وابسته باشد.
عامل انسانی نیز نقش کلیدی در قدرت نظامی ونزوئلا دارد. برآوردها نشان میدهد حدود ۱۲۰ هزار نیروی عملیاتی و هزاران نفر دیگر در گارد و ذخیره حضور دارند. با این حال، کارشناسان تأکید میکنند که همه این نیروها و تجهیزات تنها زمانی مؤثر خواهند بود که در میدان جنگ عملکرد واقعی داشته باشند. هنوز مشخص نیست تهدیدهای آمریکا عملی شود یا دیپلماسی مانع درگیری خواهد شد و این نیروها و تجهیزات در عمل کارایی خواهند داشت یا نه.