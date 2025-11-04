خبرگزاری کار ایران
پرواز یک هواپیمای شناسایی نیروی هوایی ایالات متحده بر فراز دریای سیاه

یک هواپیمای شناسایی نیروی هوایی ایالات متحده بر فراز دریای سیاه پرواز کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، یک هواپیمای شناسایی نیروی هوایی ایالات متحده که پیش از این از پایگاهی در بریتانیا برخاسته بود، بر فراز دریای سیاه پرواز کرد، سپس در نزدیکی سوچی دور زد و به حریم هوایی اروپا بازگشت.

طبق گزارش‌ها، یک هواپیمای بوئینگ از پایگاه خود در میلدنال بریتانیا برخاسته، بر فراز هلند، آلمان، جمهوری چک، اسلواکی، مجارستان و رومانی پرواز کرده، سپس بر فراز دریای سیاه در امتداد شبه جزیره کریمه پرواز کرده و سپس به سمت سوچی تغییر مسیر داده و در جهت مخالف حرکت کرده است.

ا‌ین گزارش افزود که بامداد امروز -سه‌شنبه- به وقت مسکو، این هواپیمای شناسایی از مرز بین جمهوری چک و آلمان عبور کرده و همچنان بر فراز خاک آلمان پرواز می‌کرد.

 

