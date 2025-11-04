به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «زهران ممدانی»، نامزد دموکرات‌ها برای شهرداری نیویورک، گفت که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا‌ و «ایلان ماسک»، مالک پلتفرم ایکس، از «اندرو کومو»، نامزد مستقل، حمایت می‌کنند زیرا او در نیویورک یک «عروسک خیمه‌شب‌بازی» خواهد بود.

ممدانی به سی‌ان‌ان گفت که حمایت ترامپ از اندرو کومو، نامزد مستقل، نشان می‌دهد که فرماندار سابق تا آخرین روز قبل از انتخابات صبر کرده است «تا جنبش طرفدار ترامپ ‌را که ما همیشه گفته‌ایم او با آن مرتبط است، بپذیرد.»

ممدانی‌ که پیشتاز نظرسنجی‌ها است، افزود که نیویورکی‌ها نمی‌خواهند کسی را ببینند که «تقلیدکننده» دستور کار ترامپ به شهرداری برسد.

ترامپ از طریق پلتفرم تروث سوشیال» خود تهدید کرده بود که اگر ممدانی شهردار شهر شود، بودجه فدرال برای شهر نیویورک را به کمتر از «حداقل مورد نیاز» کاهش خواهد داد.

