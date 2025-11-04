در آستانه انتخابات نیویورک؛ ادعای ارتباط ممدانی با ایران خبرساز شد
در آستانه انتخابات شهرداری نیویورک، رسانههای محافظهکار آمریکا با طرح ادعای «ارتباط با ایران» علیه زهران ممدانی، نامزد مسلمان حزب دموکرات، موجی از حملات تازه به راه انداختهاند؛ ادعاهایی که به گفته منتقدان، ریشه در فضای اسلامهراسی و رقابتهای سیاسی دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از «العین الاخباریه»، زهران ممدانی، سیاستمدار مسلمان و نامزد دموکرات برای سمت شهرداری نیویورک، در آستانه انتخابات با موجی از فشارها و حملات رسانهای روبهرو شده است.
زهران ممدانی از چهرههای چپگرای حزب دموکرات است که خود را مسلمان و از تبار هندی معرفی میکند و در اوگاندا متولد شده است. با این حال، برخی رسانهها و چهرههای محافظهکار آمریکایی با اشاره به باورهای مذهبی ممدانی، او را «شیعه» و دارای پیوندهای پنهان با ایران خواندهاند.
ریشه این ادعاها به گزارشهایی در رسانههای محافظهکار آمریکا مانند فاکس نیوز و نیویورک پست بازمیگردد. در این گزارشها به ویدئویی از کمپین «یهودیان برای زهران» اشاره شده بود که در آن خاخام آبی اشتاین، از حامیان ممدانی حضور داشت؛ فردی که پیشتر در برنامهای در تلویزیون رسمی ایران شرکت کرده بود.
با این حال، هیچ نشانهای از حضور یا ارتباط مستقیم زهران ممدانی با آن برنامه یا با منابع ایرانی وجود ندارد. در عین حال، برخی حسابهای راستگرای شبکههای اجتماعی با استناد به حضور آن خاخام در تلویزیون ایران، تلاش کردهاند ممدانی را به تهران مرتبط نشان دهند.
هفتهنامه نیویورکر در تحلیلی نوشت که اینگونه حملات یادآور فضای اسلامهراسی است که در جریان کارزار انتخاباتی باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ نیز مشاهده شد.
ممدانی پیشتر نیز در واکنش به حملات آمریکا به تأسیسات هستهای ایران، این اقدامات را «غیرقانونی و تهدیدکننده ثبات جهانی» توصیف کرده بود؛ موضعی که منتقدان او آن را بهعنوان «تساهل نسبت به ایران» تفسیر کردند.
«هدیهای برای ترامپ»؛ هشدار از درون حزب دموکرات
اتهامات علیه ممدانی محدود به جمهوریخواهان نبوده است. اندرو کومو، فرماندار پیشین نیویورک و رقیب اصلی او، در گفتوگو با شبکه «ایبیسی نیوز» هشدار داد که پیروزی ممدانی «هدیهای برای دونالد ترامپ» خواهد بود، چرا که رئیسجمهور میتواند این فرصت را برای نشان دادن حزب دموکرات بهعنوان «حزبی تحت نفوذ چپ افراطی» به کار گیرد.
ترامپ نیز در واکنشی او را «چهرهای کمونیستی» خواند؛ اظهاراتی که نگرانیهایی را در درون حزب دموکرات نسبت به تأثیرات انتخاباتی چنین فضایی برانگیخت.
در مقابل، ستاد انتخاباتی ممدانی در بیانیهای خطاب به ایبیسی نیوز، کومو را متهم کرد که با «ایجاد ترس و دامن زدن به تعصب» در حال منحرف کردن افکار عمومی از مسائل واقعی مردم نیویورک است.
از «همدلی با حماس» تا برچسب «جهادی»
در روزهای اخیر، برخی فعالان راستگرای آمریکایی در شبکههای اجتماعی، ممدانی را به «همدلی با حماس» و حتی «گرایشهای جهادی» متهم کردهاند.
بهعنوان نمونه، لورا لومر، فعال رسانهای راستافراطی، در پیامی مدعی شد که «با انتخاب ممدانی، نیویورک شاهد حادثهای مشابه ۱۱ سپتامبر خواهد بود». یکی از اعضای شورای شهر نیز او را «تروریست شناختهشده» توصیف کرد و خواستار اخراجش از کشور شد، در حالیکه ممدانی شهروند آمریکایی است.
روزنامه گاردین در گزارشی نوشت که این حملات نمونهای از گسترش الگوی اسلامهراسی در سیاست آمریکا است؛ الگویی که از زمان حملات ۱۱ سپتامبر تاکنون در مواجهه با سیاستمداران مسلمان بارها تکرار شده است.