نخست‌وزیر عراق خلع سلاح گروه‌های مسلح را مشروط کرد

نخست‌وزیر عراق خلع سلاح گروه‌های مسلح را مشروط کرد
نخست‌وزیر عراق، با اشاره به اینکه نیروهای ائتلاف آمریکایی تا سپتامبر ۲۰۲۶ از آن کشور خارج می‌شوند، تاکید کرد فقط زمانی‌که ایالات متحده عقب‌نشینی کند، گروه‌های مسلح می‌توانند خلع سلاح شوند.

به گزارش ایلنا، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز تصریح کرد که بغداد طرحی در دست اجرا دارد تا نیروهای ائتلاف موسوم به ضد داعش تا سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵) به طور کامل از خاک عراق خارج شوند.

السودانی با اشاره به کاهش محسوس تهدید گروه‌های تروریستی در کشور گفت: «داعشی وجود ندارد. امنیت و ثبات در کشور برقرار است، پس دلیلی برای ادامه حضور ۸۶ کشور در عراق وجود ندارد.»

وی تأکید کرد: «برنامه‌ای مشخص برای پایان دادن به هرگونه سلاح خارج از نهادهای دولتی در حال اجراست. گروه‌ها می‌توانند به نیروهای امنیتی بپیوندند یا با کنار گذاشتن سلاح، وارد فعالیت سیاسی شوند. هیچ طرفی اجازه ندارد عراق را به سمت جنگ سوق دهد.»

بر اساس این گزارش، واشنگتن از السودانی خواسته تا گروه‌های مسلح وابسته به الحشد الشعبی را منحل کند؛ در حالی‌که این تشکل سال‌هاست به عنوان بخشی رسمی از نیروهای دولتی عراق شناخته می‌شود.

نخست‌وزیر عراق با اشاره به توافق بغداد و واشنگتن برای خروج مرحله‌ای نیروهای آمریکایی گفت: «خروج کامل این نیروها تا پایان سال ۲۰۲۶ انجام خواهد شد و مراحل اولیه آن از سال ۲۰۲۵ آغاز شده است.»

السودانی در پایان خاطرنشان کرد: «مواضع عراق برای حفظ امنیت و ثبات کشور روشن است. تنها نهادهای رسمی در مورد جنگ و صلح تصمیم می‌گیرند و هیچ گروهی حق ندارد عراق را وارد درگیری یا بحران کند.»

