نخست‌وزیر عراق:

خلع سلاح گروه‌های مسلح، مشروط به خروج نیروهای ائتلاف است

نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری «رویترز» اعلام کرد که خلع سلاح گروه‌های مسلح در عراق منوط به خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از این کشور است.

به گزارش ایلنا، «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری «رویترز» اعلام کرد که خلع سلاح گروه‌های مسلح در عراق منوط به خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از این کشور است.

السودانی افزود که ائتلاف تحت رهبری آمریکا تا سپتامبر سال ۲۰۲۶ عراق را ترک خواهد کرد.

وی همچنین گفت که در پی آن است تا برای دومین دوره در سمت نخست‌وزیری فعالیت کند.

 

