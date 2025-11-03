جوزف عون:
لبنان گزینهای جز مسیر مذاکره ندارد
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «جوزف عون» رئیسجمهوری لبنان تأکید کرد که گفتوگو و دیپلماسی مؤثرتر از جنگ است و کشورش گزینهای جز مسیر مذاکره ندارد.
رئیسجمهوری لبنان ادامه داد: «زبان مذاکره و دیپلماسی بسیار مهمتر از زبان جنگ است، چراکه دیدهایم جنگ چه بر سر ما آورده است».
وی افزود: «در برابر لبنان هیچ گزینهای جز مذاکره وجود ندارد، و مذاکره معمولاً با دشمن انجام میشود، نه با دوست یا متحد».