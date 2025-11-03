خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زخمی شدن یک کارگر با جراحات جدی در پی فروریختن یک بنای تاریخی در مرکز رم

زخمی شدن یک کارگر با جراحات جدی در پی فروریختن یک بنای تاریخی در مرکز رم
کد خبر : 1708981
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها گزارش دادند که پس از فروریختن جزئی یک برج قرون وسطایی در حال بازسازی در مرکز رم در نزدیکی کولوسئوم، یک کارگر با جراحات جدی در بیمارستان بستری شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانه‌ها گزارش دادند که پس از فروریختن جزئی یک برج قرون وسطایی در حال بازسازی در مرکز رم در نزدیکی کولوسئوم، یک کارگر با جراحات جدی در بیمارستان بستری شد.

به گزارش رسانه‌های ایتالیا، دو کارگر دیگر جراحات سطحی برداشتند و از انتقال به بیمارستان خودداری کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ملی، پیش از این به رویترز گفته بود که نیروهای امدادی در تلاش برای بیرون کشیدن یک نفر گرفتار در زیر آوار هستند.

به گفته مقامات شهر رم، این ساختمان از سال ۲۰۰۶ مورد استفاده قرار نگرفته است، اما به عنوان بخشی از یک پروژه بازسازی چهار ساله که قرار است سال آینده به پایان برسد، در حال ساخت بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ