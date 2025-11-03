زخمی شدن یک کارگر با جراحات جدی در پی فروریختن یک بنای تاریخی در مرکز رم

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانه‌ها گزارش دادند که پس از فروریختن جزئی یک برج قرون وسطایی در حال بازسازی در مرکز رم در نزدیکی کولوسئوم، یک کارگر با جراحات جدی در بیمارستان بستری شد.

به گزارش رسانه‌های ایتالیا، دو کارگر دیگر جراحات سطحی برداشتند و از انتقال به بیمارستان خودداری کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ملی، پیش از این به رویترز گفته بود که نیروهای امدادی در تلاش برای بیرون کشیدن یک نفر گرفتار در زیر آوار هستند.

به گفته مقامات شهر رم، این ساختمان از سال ۲۰۰۶ مورد استفاده قرار نگرفته است، اما به عنوان بخشی از یک پروژه بازسازی چهار ساله که قرار است سال آینده به پایان برسد، در حال ساخت بوده است.

