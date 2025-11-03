خبرگزاری کار ایران
محبوبیت ماکرون به پایین ترین حد خود رسید

محبوبیت ماکرون به پایین ترین حد خود رسید
بر اساس نظرسنجی‌ها محبوبیت رئیس جمهور فرانسه به پایین‌ ترین حد خود رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، محبوبیت «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه، از زمان به قدرت رسیدنش به پایین‌ترین حد خود رسیده و او را به رئیس جمهوری با بدترین میزان محبوبیت در نظام جمهوری پنجم تبدیل کرده است.

طبق شاخص سیاسی مجله «فیگارو» محبوبیت ماکرون به ۱۱ درصد کاهش یافته است، او در یک ماه پنج امتیاز از دست داده و به بدترین رتبه برای یک رئیس جمهور در جمهوری پنجم رسیده است که با رقمی که «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور   پیشین در سپتامبر ۲۰۱۶ ثبت کرده بود، برابری می‌کند.

اگرچه ماکرون هنوز از حمایت ۷۱ درصد از هواداران حزب خود برخوردار است، اما محبوبیت او در میان بلوک میانه‌رو در حال کاهش است.

 

